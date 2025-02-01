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Крупнейший экспортёр зерна в России оказался под контролем государства

1:07
Экономика

100% долей стратегического предприятия ООО "Родные поля", крупнейшего национального экспортера зерна, были переданы в доход государства по иску Генеральной прокуратуры России.

Элеватор для хранения зерна
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Элеватор для хранения зерна

Решение было принято Арбитражным судом Ростовской области.

Национализация произошла из-за того, что бенефициар ООО Петр Ходыкин имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, помимо российского, и не получил специальное разрешение правительства России для участия в стратегическом предприятии иностранного резидента.

ООО "Родные поля" активно работает в порту Азов и занимает лидирующие позиции по перевалке сыпучих грузов. В его активы входят железнодорожный подвижной состав, собственный флот (11 морских судов), грузовой терминал и более 200 объектов инфраструктуры.

Капитализация компании превышает 58 миллиардов рублей, а ежегодная выручка составляет 299 миллиардов рублей с валовой прибылью в 100 миллиардов рублей, пишет "Коммерсантъ".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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