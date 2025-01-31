В России банковская прибыль достигла новых высот в 2024 году

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение года корпоративный кредитный портфель увеличился на 17,9%, хотя в декабре наблюдалось небольшое снижение на 0,2% из-за погашения валютных кредитов.

Фото: commons.wikimedia.org by Digr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк

Ипотечное кредитование тоже показало положительную динамику с ростом на 13,4%, хотя этот результат оказался ниже уровня 2023 года.

Наиболее заметным стал рост вкладов населения, который составил 26,1% за год, что эквивалентно 11,9 триллиона рублей. В декабре увеличение составило 7,2% благодаря росту доходов населения и привлекательным процентным ставкам по вкладам.

Высокая ключевая ставка Центрального банка сделала банковские депозиты более выгодными по сравнению с другими инвестиционными инструментами. Банки извлекали выгоду как из разницы между ключевой ставкой и ставками по депозитам, так и из маржи по кредитованию.

Розничное кредитование тоже внесло значительный вклад в прибыль банков, увеличившись на 14,2% за год, в то время как чистые процентные доходы банковского сектора возросли на 11%. Корпоративный сектор также активно использовал кредитные продукты, несмотря на высокие ставки, что было вызвано общим экономическим ростом.

Банки также получили дополнительные источники дохода благодаря развитию экосистем, предоставлению финтех-услуг, операциям с валютой и размещению средств на депозитах в Центральном банке. Некоторые кредитные организации развивали розничную торговлю и маркетплейсы в рамках своих экосистем.

Эксперты ожидают, что 2025 год будет так же успешен для банковского сектора с прогнозом сохранения прибыли на уровне 2024 года или её незначительного роста до 5%. Основные риски связаны с возможным быстрым снижением ключевой ставки и потенциальным ростом числа корпоративных дефолтов, передает "Взгляд".

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.