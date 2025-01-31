Вода под угрозой — фермеры Греции протестуют против недостатка ресурсов

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

На этой неделе греческие фермеры в знак протеста выстроили в ряд более 100 тракторов в городе Кастанье, требуя от правительства быстрого заключения сделки с Болгарией до наступления лета.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Фермеры

В ответ греческие власти сообщили, что политическая нестабильность в Болгарии замедляет переговоры. Министерство сельского хозяйства Болгарии отметило, что приоритетом для них являются внутренние потребности в воде, сообщает Reuters.

По предыдущему соглашению с 1964 года Болгария ежегодно поставляла 186 миллионов кубометров воды, особенно в летний сезон, когда сельское хозяйство Греции особенно нуждалось в ресурсах.

Греция надеется на начало новых переговоров в следующем месяце с новым болгарским правительством, однако из-за существующих проблем (включая высокие затраты на электроэнергию) ожидания могут быть неутешительными.

Фермеры выразили свои опасения: без долгосрочного соглашения они столкнутся с катастрофическими последствиями, так как урожайность на их полях уже упала на 30-40% из-за засухи. Местные хозяйства заявляют, что вода из Болгарии — единственный источник для их сельского хозяйства, и отсутствие инфраструктуры в регионе усугубляет проблему.

"Проблема в том, что за 60 лет в Греции ничего не было сделано, никаких инфраструктурных проектов и никакого обслуживания", — сказал Димитрис Дракудис, глава местной ассоциации фермеров.

Уточнения

Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.



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