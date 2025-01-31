Ozon и Wildberries увеличили сроки хранения средств продавцов

Маркетплейсы увеличили сроки хранения средств продавцов на своих счетах.
В частности, Ozon увеличил срок хранения с 15 до 27 дней, а у Wildberries этот срок вырос с 5 до 19 дней.
Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) в своем обращении к комиссии по электронной торговле при Минпромторге отметил, что Ozon теперь работает по еженедельному графику выплат, но срок удержания средств увеличился на девять дней, достигнув 24 дней.
Член комиссии Руслан Волков уточнил, что средний срок хранения средств на счетах Ozon с конца прошлого года увеличился с 15 до 27 дней. Ранее селлеры получали деньги за проданные товары дважды в месяц, а теперь — еженедельно, но за период, завершившийся 3,5 недели назад. Досрочные выплаты возможны, но обойдутся в 1,19–3,49% от суммы.
Эксперты считают, что маркетплейсы стремятся увеличить свои оборотные средства и продвигать платные услуги, такие как досрочный вывод средств. Это может привести к повышению цен на товары, сообщает "Коммерсантъ".
Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
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