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Дональд Трамп вводит 25% пошлины на товары из Мексики и Канады

1:21
Экономика

Президент США Дональд Трамп подтвердил введение 25% пошлин на товары из Мексики и Канады, которые вступят в силу уже 1 февраля.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Трамп

Он отметил, что США также работают над введением тарифов на Китай, поскольку страна обвиняется в поставках фентанила, который представляет серьезную угрозу для здоровья американцев.

Трамп сообщил, что еще не решил, будут ли наложены пошлины на нефть из этих стран, добавив, что это решение будет принято, вероятно, в тот же день. Он подчеркнул, что его оценка будет основана на справедливости цен на нефть, но основная причина введения тарифов связана с проблемами незаконной иммиграции и контрабанды наркотиков.

Согласно данным Управления информации по энергетике, США импортировали почти 4,6 миллиона баррелей нефти из Канады каждый день в октябре и 563 тысячи баррелей из Мексики. Добыча нефти в США за тот же период составила около 13,5 миллиона баррелей в день.

Трамп не проявил беспокойства по поводу возможного негативного влияния пошлин на экономику США, несмотря на предостережения экономистов о риске повышения цен, сообщает noticias.uol. 

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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