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Mars обещает не снижать объемы производства в России

Mars продолжит производство кормов в России несмотря на запреты
1:30
Экономика

Корпорация Mars - крупнейший производитель под марками Whiskas, Pedigree, Chappi и Kitekat для питомцев - объявила о неизменности планов по выпуску продукции в России на фоне ограничений ЕС. Основным фактором стабильности выступает высокая доля (более 90%) использования российского сырья.

Кошки едят
Фото: openverse.org by www.metaphoricalplatypus.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошки едят

Несмотря на сообщения от экспертов и производителей о потенциальных рисках для местного рынка из-за запрета импорта животноводческой продукции ЕС (включая критически важные добавки), Mars выразила оптимизм. Представители компании подчеркнули: все ассортиментные линии кормов продолжают выпускаться без сокращения объемов, поскольку уже заранее обеспечены запасами необходимых компонентов. Кроме того, разработаны альтернативные рецептуры для минимизации влияния ограничений. Mars активно работает над решением проблемы с добавками: запрос на аккредитацию иностранного производителя одной из ключевых добавок направлен в Россельхознадзор, ожидая разрешения поставок.

Стоит упомянуть, что 20 января текущего года Россельхознадзор объявил о временном запрете (на месяц) на импорт и транзит животноводческой продукции из стран ЕС в связи с угрозой ящура. Глава ведомства Сергей Данкверт подчеркнул, что ограничения могут быть пересмотрены при условии успешной ликвидации вируса.

Уточнения

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере ветеринарии, обращению лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и т.д.

Сергей Алексеевич Данкверт (род. 22 августа 1955, с. Енотаевка, Астраханская область, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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