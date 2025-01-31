Биржевые цены на арабику вновь установили рекорд

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В пятницу стоимость кофе сорта арабика на бирже продолжает расти, достигая новых высот. По данным торгов, цена за тонну этого сорта превысила 8,25 тысячи долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зерна Арабики

По состоянию на 16:42 по московскому времени стоимость фьючерса на кофе арабика с поставкой в марте снизилась на 0,52%, достигнув отметки в 3,7145 доллара за фунт, что эквивалентно примерно 8 189 долларам за тонну.

Однако в ходе торгов цена поднималась до рекордных 3,753 доллара за фунт, что составляет почти 8 274 доллара за тонну.

Цена фьючерса на кофе сорта робуста с поставкой в марте снизилась на 0,09 процентов, достигнув отметки в 5 729 долларов за тонну, сообщает агентство "Прайм".

Стоимость кофе арабика продолжает обновлять рекорды с начала недели. В среду цена впервые превысила отметку в 8 тысяч долларов за тонну. С начала месяца фьючерс подорожал более чем на 15 процентов. В ноябре цена поднялась выше семь тысяч долларов, а в сентябре — выше шесть тысяч.