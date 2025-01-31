Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Популярность Lada растёт среди женщин и молодых водителей
Тайна первых звезд Вселенной: как магнитные поля ограничивали рост гигантов
Декор или защита: что умеет современная штукатурка
Биобоны из вторсырья защитят акваторию Анапы от загрязнений
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь
Как выявить алкогольную зависимость у близкого человека
Кубики мечты на теле вам гарантированы! Три лучших упражнения на пресс в зале
Не все соседи хороши: растения, которые вредят вишне
Как кошки выражают свою привязанность? Ответ в языке тела

Пчёлы в безопасности — в Великобритании ввели запрет на использование неоникотинок

1:09
Экономика

Правительство Великобритании отменило решение предыдущего консервативного правительства и ввело полный запрет на использование неоникотиноидов, угрожающих пчелам.

Пчела
Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пчела

Это положительная новость для полевых опылителей, поскольку неоникотинки в основном используются для защиты сахарной свеклы от тли. 

Но фермеров такая новость не радует. На протяжении века сахарная свекла была основной культурой на 100 000 гектарах. И вопрос, насколько важна сахарная свекла как продовольственная культура, остается пока открытым, сообщает The Guardian.

Ашер Миннс, исполнительный директор Центра исследований изменения климата Тиндалла, горячо приветствует запрет на неоникотиноиды. Он отмечает, что вскоре можно ожидать протестов со стороны фермеров, которые могут утверждать, что это сделает их производство нерентабельным. Однако он поднимает вопрос о логике выращивания сахарной свеклы в условиях кризиса ожирения в стране и рекомендует фермерам рассмотреть возможность перехода на более питательные и экологически чистые культуры.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Наука и техника
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней Аудио 
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Садоводство, цветоводство
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся Аудио 
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит?
Правда ТВ
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит? Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Последние материалы
Биобоны из вторсырья защитят акваторию Анапы от загрязнений
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане?
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь
Как выявить алкогольную зависимость у близкого человека
Кубики мечты на теле вам гарантированы! Три лучших упражнения на пресс в зале
Не все соседи хороши: растения, которые вредят вишне
Пчёлы в безопасности — в Великобритании ввели запрет на использование неоникотинок
Как кошки выражают свою привязанность? Ответ в языке тела
Коронация в Англии — традиции и большие деньги
Экстрасенс заявила, что Моргенштерн* отказался продлевать контракт с сатаной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.