Пчёлы в безопасности — в Великобритании ввели запрет на использование неоникотинок

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Великобритании отменило решение предыдущего консервативного правительства и ввело полный запрет на использование неоникотиноидов, угрожающих пчелам.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчела

Это положительная новость для полевых опылителей, поскольку неоникотинки в основном используются для защиты сахарной свеклы от тли.

Но фермеров такая новость не радует. На протяжении века сахарная свекла была основной культурой на 100 000 гектарах. И вопрос, насколько важна сахарная свекла как продовольственная культура, остается пока открытым, сообщает The Guardian.

Ашер Миннс, исполнительный директор Центра исследований изменения климата Тиндалла, горячо приветствует запрет на неоникотиноиды. Он отмечает, что вскоре можно ожидать протестов со стороны фермеров, которые могут утверждать, что это сделает их производство нерентабельным. Однако он поднимает вопрос о логике выращивания сахарной свеклы в условиях кризиса ожирения в стране и рекомендует фермерам рассмотреть возможность перехода на более питательные и экологически чистые культуры.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).



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