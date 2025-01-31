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Более 13 млрд операций СБП бьет рекорды популярности

СБП в 2024: рекордные показатели и двукратный рост
1:25
Экономика

В 2024 году отмечен значительный прорыв Системы быстрых платежей (СБП) в России: количество транзакций через неё увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом, достигнув исторического максимума — более чем 13.4 млрд операций. Общая сумма переведенных средств составила впечатляющие 69.5 трлн рублей, что также является двукратным ростом относительно показателей 2023 года.

Оплата по QR-коду
Фото: www.flickr.com by Web Summit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оплата по QR-коду

Особенно динамично развивается использование СБП в корпоративном секторе: граждане активно получали кешбэк, страховые компенсации и переводы от брокерских структур. Всего за год на счета физических лиц поступило свыше 200 млн таких транзакций общей суммой более 1 трлн рублей. Центральный банк подчёркивает, что основными драйверами популярности СБП стали её удобство и высокая скорость обработки платежей.

Эксперты констатируют: система продолжает радикально менять финансовый пейзаж страны, замещая традиционные методы расчетов. Устойчивый рост доверия как со стороны населения, так и бизнес-сообщества свидетельствует о надежной перспективности СБП для дальнейшего масштабирования в российской экономике.

Уточнения

Система быстрых платежей (СБП) — система Банка России, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору (в настоящее время — по номеру телефона) получателя между счетами в разных кредитных организациях. Также СБП позволяет совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 за работу, товары и услуги, в том числе с использованием QR-кода.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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