Whiskas и Pedigree могут исчезнуть с полок российских магазинов

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России может прекратиться продажа кормов для животных под брендами Whiskas и Pedigree.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и собака

Это связано с введением Россельхознадзора запрета на импорт животноводческой продукции из Европы, вызванного вспышкой ящура в Германии, сообщает "Главный региональный".

Ограничения затрагивают добавки, которые используются для производства кормов таких брендов, как Whiskas, Felix, Pro Plan, Chappy, Pedigree, Perfect Fit и Sheba, производимых компаниями Purina и Mars.

Однако для некоторых испанских, бельгийских и французских производителей, а также для итальянских компаний сделаны исключения.

Ранее сообщалось, что в 2024 году общий объем продаж на российском рынке онлайн-торговля продуктами питания и товарами первой необходимости впервые превысил 1 трлн рублей.

Уточнения

Я́щур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.





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