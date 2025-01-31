Whiskas и Pedigree могут исчезнуть с полок российских магазинов

В России может прекратиться продажа кормов для животных под брендами Whiskas и Pedigree.
Это связано с введением Россельхознадзора запрета на импорт животноводческой продукции из Европы, вызванного вспышкой ящура в Германии, сообщает "Главный региональный".
Ограничения затрагивают добавки, которые используются для производства кормов таких брендов, как Whiskas, Felix, Pro Plan, Chappy, Pedigree, Perfect Fit и Sheba, производимых компаниями Purina и Mars.
Однако для некоторых испанских, бельгийских и французских производителей, а также для итальянских компаний сделаны исключения.
Ранее сообщалось, что в 2024 году общий объем продаж на российском рынке онлайн-торговля продуктами питания и товарами первой необходимости впервые превысил 1 трлн рублей.
Я́щур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.
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