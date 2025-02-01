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Исторический максимум: золото преодолело отметку $2850

1:42
Экономика

Золото установило новый ценовой максимум, преодолев отметку $2850 за тройскую унцию. Впервые в истории цена драгоценного металла достигла таких высот. Эксперты связывают резкий рост котировок с геополитической ситуацией и заявлениями президента США Дональда Трампа.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Что повлияло на рост цен?

Накануне в 19:00 по московскому времени на бирже COMEX стоимость золота достигла $2850,9. Аналитики объясняют этот скачок обострением торговых отношений между США, Канадой и Мексикой. Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт из этих стран, что вызвало волну беспокойства среди инвесторов.

Почему золото пользуется спросом?

В условиях экономической и геополитической нестабильности золото традиционно считается надежным активом. Инвесторы массово переводят средства в драгоценный металл, чтобы снизить риски.

Вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова считает, что рост цен на золото вызван общей неопределенностью на рынке.

"Фьючерсы на золото дорожают из-за политической нестабильности и экономических рисков", — отметила эксперт.

Что будет дальше?

Эксперты прогнозируют, что цена золота может продолжить рост, если экономическая ситуация не стабилизируется. Внимание рынков приковано к дальнейшим шагам американского правительства, которые могут оказать влияние на стоимость драгоценного металла.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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