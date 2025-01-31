Почему автокредиты становятся роскошью для россиян в 2025 году

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году автокредитование становится менее доступным для населения. Несмотря на усилия банков увеличить спрос путем одобрения более высоких сумм кредитов, ситуация не меняется.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в автосалоне

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2024 года было замечено снижение объемов выданных автокредитов. Если в первой половине 2024 года наблюдались рекорды, то к концу года рост утильсбора, внедрение макропруденциальных лимитов и повышение рыночных ставок оказали негативное влияние на рынок.

Экономист Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, в интервью Общественной Службе Новостей отметил, что не ожидает улучшений в автокредитовании в текущем году. Он подчеркнул, что не видит никаких предпосылок к этому. После рекордных показателей в начале и середине 2024 года, в последнем квартале объемы выдачи автокредитов значительно сократились из-за роста ключевой ставки Банка России и утилизационного сбора.

Также Волков указал на то, что ограничительные меры Банка России по "охлаждению" рынка также способствовали снижению продаж. В настоящее время автокредиты недоступны для граждан с долговой нагрузкой более 50% от их дохода, что свидетельствует о высокой закредитованности.

С уменьшением спроса банки также стали более осторожны, что привело к снижению объемов выдачи кредитов. На фоне повышения ставок и утилизационного сбора, с введением макропруденциальных лимитов, в последнее время наблюдается снижение числа заявок на автокредиты, и это, по словам Волкова, не предвещает изменения ситуации в 2025 году.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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