Половина россиян хотят открыть бизнес на первых этажах жилых домов

Бизнес на первых этажах: выгодная инвестиция или рискованное вложение?

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Опрос показал, что 45% россиян рассматривают покупку коммерческой недвижимости в жилых домах. В то же время 6% уже владеют такими активами, а 20% не видят в этом перспектив. Аналитики выяснили, какие факторы важны для инвесторов и какие виды бизнеса наиболее востребованы.

Фото: commons.wikimedia.org by Workman88, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Подъезд в жилом доме Капотни

Что важно при выборе коммерческой недвижимости

При выборе помещения будущие владельцы в первую очередь учитывают пешеходный трафик (36%). Стоимость аренды играет роль для 29% инвесторов, а развитая инфраструктура важна для 28%. При этом лишь 4% обращают внимание на надежность застройщика, а 3% — на престижность района.

Какие виды бизнеса востребованы в жилых домах

Самым популярным направлением стали пункты выдачи заказов, которые выбрали 27% опрошенных. Продуктовые магазины получили 26% голосов, а салоны красоты и парикмахерские — 20%. Офисы и коворкинги заинтересовали 9% респондентов, а кафе, рестораны и аптеки — по 7%. Наименее популярными оказались детские центры (4%).

Выгода и риски вложений

44% участников опроса считают, что такие инвестиции окупятся только в долгосрочной перспективе. Еще 23% уверены, что это надежный способ вложений, а 8% считают его слишком рискованным.

Основным риском 45% россиян назвали экономическую нестабильность. Четверть опрошенных (25%) опасаются высоких расходов на содержание помещений. Еще 10% отметили низкий спрос на аренду, столько же опасаются изменений в законодательстве. Проблемы с продажей недвижимости в будущем беспокоят 9% инвесторов.

Экспертное мнение

Директор группы компаний "Точно" Анастасия Маслеха уверена, что успех коммерческой недвижимости зависит от грамотной организации жилого района.

"Если жители могут решать основные бытовые вопросы, не выходя за пределы комплекса, это повышает ликвидность коммерческой недвижимости", — отметила эксперт.

Таким образом, востребованность бизнеса на первых этажах жилых домов зависит от удобства расположения, уровня трафика и качества инфраструктуры.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.





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