Поход в баню и покупка банных принадлежностей обойдутся в четверть пенсии

Посещение общественной бани может обойтись дороже ресторана

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на посещение общественной бани выросли, а полный комплект принадлежностей теперь обходится в сумму, сравнимую с ужином в ресторане. Эксперты подсчитали, сколько стоит комфортный отдых в парной, а врач Светлана Немова рассказала, кому он может навредить.

Фото: commons.wikimedia.org by АкваФлеури, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сауна

Сколько стоит банный отдых

Поход в баню без дополнительных принадлежностей уже не назвать дешевым удовольствием. Однако если добавить полотенце, тапочки, веник, шапку и простыню, цена вырастет до 4269 рублей. А при использовании эфирных масел стоимость составит 4448 рублей.

Средняя цена на полотенце варьируется от 400 до 1100 рублей. Веник можно купить за 99 рублей, но за качественный придется заплатить 719 рублей. Банные шапки стоят от 95 до 255 рублей, а набор эфирных масел с ароматами лаванды, пихты и апельсина обойдется в 675 рублей.

Врач назвала противопоказания для парной

Несмотря на пользу бани, посещение парной подходит не всем. Врач-терапевт Светлана Немова предупреждает, что высокие температуры могут навредить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Воздействие жара может спровоцировать скачки давления и ухудшение состояния у людей с проблемами сердца и сосудов", — отмечает врач.

Также не стоит ходить в баню при ОРВИ, бронхите и других инфекциях. Усиленное кровообращение может привести к распространению инфекции и ухудшению самочувствия.

Как избежать вреда для здоровья

Чтобы визит в баню принес только пользу, важно соблюдать простые правила. Врач советует:

Не ходить в парную натощак или сразу после плотного приема пищи. Лучше перекусить за 1-1,5 часа до посещения.

Пить воду или травяной чай между заходами, чтобы избежать обезвоживания.

Дышать в парной правильно: вдыхать через рот, выдыхать через нос.

Новичкам проводить в парной не более 3-5 минут, а опытным можно увеличивать время до 10-15 минут.

Не нырять в снег или ледяную воду сразу после выхода из парной.

Специалисты советуют учитывать не только стоимость посещения, но и расходы на банные аксессуары. Ведь комфортный отдых в парной — это не только пар, но и забота о своем здоровье.

Уточнения

Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане). Часто в это понятие вкладывается весь комплекс действий, осуществляемых человеком в бане или связанных с ней.



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