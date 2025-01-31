Поход в баню и покупка банных принадлежностей обойдутся в четверть пенсии

Цены на посещение общественной бани выросли, а полный комплект принадлежностей теперь обходится в сумму, сравнимую с ужином в ресторане. Эксперты подсчитали, сколько стоит комфортный отдых в парной, а врач Светлана Немова рассказала, кому он может навредить.
Поход в баню без дополнительных принадлежностей уже не назвать дешевым удовольствием. Однако если добавить полотенце, тапочки, веник, шапку и простыню, цена вырастет до 4269 рублей. А при использовании эфирных масел стоимость составит 4448 рублей.
Средняя цена на полотенце варьируется от 400 до 1100 рублей. Веник можно купить за 99 рублей, но за качественный придется заплатить 719 рублей. Банные шапки стоят от 95 до 255 рублей, а набор эфирных масел с ароматами лаванды, пихты и апельсина обойдется в 675 рублей.
Несмотря на пользу бани, посещение парной подходит не всем. Врач-терапевт Светлана Немова предупреждает, что высокие температуры могут навредить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Воздействие жара может спровоцировать скачки давления и ухудшение состояния у людей с проблемами сердца и сосудов", — отмечает врач.
Также не стоит ходить в баню при ОРВИ, бронхите и других инфекциях. Усиленное кровообращение может привести к распространению инфекции и ухудшению самочувствия.
Чтобы визит в баню принес только пользу, важно соблюдать простые правила. Врач советует:
Специалисты советуют учитывать не только стоимость посещения, но и расходы на банные аксессуары. Ведь комфортный отдых в парной — это не только пар, но и забота о своем здоровье.
Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане). Часто в это понятие вкладывается весь комплекс действий, осуществляемых человеком в бане или связанных с ней.
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