Илон Маск предложил план достижения нулевой инфляции в США

Илон Маск нашел способ, как сократить инфляцию в США до нуля

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский миллиардер, Tesla, SpaceX и xAI Илон Маск считает, что США могут достичь нулевой инфляции к 2026 году. В соцсети X он заявил, что для этого необходимо сократить федеральный дефицит на триллион долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Как снизить инфляцию?

По расчетам Маска, правительство должно уменьшать расходы на 4 миллиарда долларов ежедневно. Даже при таком снижении дефицит составит около триллиона, но, если экономика вырастет на аналогичную сумму, инфляции не будет.

Роль Трампа в борьбе с инфляцией

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему ответственной за рост цен. Его команда разрабатывает стратегию стабилизации доллара и восстановления экономики.

Перспективы американской экономики

Маск уверен, что сбалансированный бюджет и экономический рост способны сделать США "финансово мощным государством". "Экономический рост должен соответствовать дефициту, тогда инфляция исчезнет", — подчеркнул предприниматель.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI; владелец Twitter (X). На данный момент богатейший человек на планете: 11 декабря 2024 года стал первым в истории человеком с состоянием в 400 млрд долларов. Руководитель департамента эффективности в администрации Дональда Трампа (с 20 января 2025).





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