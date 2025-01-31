Производство в легкой промышленности России увеличилось на 20%

Минпромторг: в 2024 году легкая промышленность России прибавила рекордные 20%

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Легкая промышленность России продемонстрировала значительный рост. В 2024 году объем производства увеличился на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила заместитель директора департамента легкой промышленности Минпромторга Ксения Бобылева. По ее словам, главный драйвер роста — швейное производство.

Фото: commons.wikimedia.org by Щербакова Мария, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Швейный цех

Динамика отрасли за последние годы

Средний ежегодный прирост в легкой промышленности за последние пять лет составил 17%. Если ранее развитие обеспечивали заказы на спецодежду и участие предприятий в госзакупках, то сейчас главным фактором стало расширение швейного сектора.

Финансовая поддержка предприятий

Компании активно используют господдержку. В 2024 году в Федеральный фонд развития промышленности поступило 34 заявки на льготное финансирование. Четырнадцать проектов уже одобрены, сумма инвестиций превысила 5 миллиардов рублей.

Перспективы развития

Эксперты уверены, что дальнейший рост легкой промышленности возможен за счет расширения финансирования и продвижения отечественной продукции. "Сейчас важно уделять внимание льготным займам и маркетинговым мероприятиям, таким как региональные ярмарки", — отметила Ксения Бобылева.

Уточнения

Лёгкая промышленность - совокупность отраслей промышленности, производящих главным образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального продукта и играет значительную роль в экономике страны.



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