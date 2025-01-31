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Я б в пилоты пошёл — перспективы развития гражданской авиации России в условиях глобальных изменений

4:30
Экономика

Всё больше людей путешествует по необъятным просторам России и за ее пределами. Согласно данным Росавиации, пассажиропоток в 2024 году вырос на 5,9% по сравнению с 2023 годом: на рейсах по России перевезено 84,7 млн пассажиров (рост на 2%), на международных рейсах — 27 млн человек (рост на 20,1%).

Пилот
Фото: freepik.com by vwalakte is licensed under Free More info
Пилот

В связи с ростом пассажиропотока многие авиакомпании сталкиваются с необходимостью расширения флота воздушных судов, улучшения инфраструктуры аэропортов, повышения качества обслуживания пассажиров и решения проблемы кадрового дефицита, особенно пилотов.

Смирнов Олег, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, в интервью Pravda. Ru рассказал, какие учебные заведения России готовят пилотов, есть ли кадровый дефицит этих специалистов в стране и как решается проблема налета нужных часов среди будущих пилотов.

По словам Смирнова, на сегодняшний день авиакомпании, использующие самолеты Boeing, Airbus, Superjet и малую авиацию, в целом удовлетворены подготовкой летного, технического и инженерного персонала. Этот вопрос находится под контролем регулирующих органов.

Учебные заведения гражданской авиации продолжают работать, учитывая потребности летного и инженерно-технического кадров. Люди остаются ключевым элементом в обеспечении авиационного транспорта. Будущих пилотов ждут в Московском государственном техническом университете гражданской авиации, Санкт-Петербургском университете гражданской авиации и Ульяновском институте гражданской авиации. Также в их составе, как отмечает Смирнов, имеются в качестве средних учебных заведений несколько летных и технических училищ.

Несмотря на наличие высокопрофессиональных кадров, иногда "эффективные" менеджеры создают проблемы, занимая ключевые позиции в авиакомпаниях. Однако процесс подготовки кадров в гражданской авиации России функционирует должным образом.

Тем не менее, как рассказал эксперт, существуют серьезные проблемы. Одна из них связана с ошибками некоторых госчиновников, которые, начиная с 90-х годов, провозгласили политику ориентирования на Boeing и Airbus. Это привело к утрате национальным самолетостроением лидирующих позиций в мире и негативно сказалось на учебных заведениях. В настоящее время в России решаются проблемы, связанные с недостаточным количеством тренировочных самолетов для подготовки летного, инженерно-технического персонала и импортозамещением гражданского воздушного флота.

Вопрос о том, где будущие пилоты могут набирать свой опыт, в настоящее время также в центре внимания. Авиакомпании, использующие крупные самолеты, создают собственные учебные центры, которые переобучают выпускников для работы на больших воздушных судах и проводят тренировки на симуляторах. Как подчеркнул Смирнов Олег, в авиации не должно быть упрощений, независимо от политической ситуации: все должно соответствовать международным стандартам и национальным правилам. Однако соблюдать эти нормы становится всё сложнее из-за уже упомянутых проблем.

Принятые меры позволяют обеспечить достаточное количество летного состава. Однако стоит отметить, что тысячи российских пилотов работают в иностранных авиакомпаниях, которые охотно их принимают благодаря высокому уровню советской школы подготовки. Зарубежные компании преимущественно набирают пилотов из России на должность командиров. Чтобы стать командиром, нужно вложить значительные и финансовые ресурсы (обучение, тренировки и повышение квалификации) — миллионы рублей.

"Без авиации Россия существовать не сможет. С нашими площадями в 17 миллионов квадратных километров! В Дании, в Швеции, в Италии — можно без авиации: пешком или на велосипеде доехать от города к городу. А у нас с вами простор от Калининграда до Курил!" — заключил эксперт.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — «птица») — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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