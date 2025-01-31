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Какие регионы РФ оказались перспективными для трудоустройства в начале 2025 года

Экономика

Специалисты HeadHunter. ru провели анализ статистики по регионам России, чтобы определить наиболее перспективные области для трудоустройства в начале первого квартала 2025 года.

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Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info
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В тройку лидеров вошли Амурская область, Татарстан и Башкирия. Сахалинская область заняла 64-е место, опередив Москву на два пункта, сообщает sakh.online.

Для составления рейтинга использовались различные показатели, такие как соотношение резюме к количеству вакансий, средний ожидаемый уровень заработной платы, прожиточный минимум, доля резюме с указанием статусов "Не готов к переезду" и "Хочу переехать", а также уровень безработицы. Рейтинг обновляется каждые три месяца.

Александр Ильин, аналитик hh. ru и автор методологии рейтинга, отметил, что для анализа привлекательности регионов использовались объективные статистические данные. Это помогает избежать субъективных оценок и стереотипов, показывая, что хорошие возможности для карьеры и достойного дохода можно найти не только в столице.

Уточнения

Регио́н - слово используется для обозначения участка суши или воды, который можно отделить от другого участка. Слово «Регион» используется в значении территориальной единицы государства. В России — как общее название субъекта Федерации.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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