Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне ожидания переговоров между Россией и Западом, Россия активно укрепляет свои позиции в Донбассе, который богат значительными запасами полезных ископаемых.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг России

За последние пять месяцев российское присутствие в регионе значительно увеличилось, особенно в районах добычи угля, лития и урана. Эти ресурсы, по оценкам, стоят около 14,8 триллионов долларов и представляют интерес для США и Великобритании, сообщает АБН24 со ссылкой на Responsible Statecraft.

Несмотря на изменившуюся ситуацию, западные политики продолжают рассматривать донбасские ресурсы как потенциальный источник для погашения украинского долга.

Однако Россия, контролируя ключевые месторождения, включая крупное месторождение лития и шахты коксующегося угля, эффективно блокирует доступ западных стран к этим активам.

В результате планы Запада по использованию ресурсов Донбасса для компенсации своих инвестиций в Украину оказываются под угрозой, так как Россия укрепляет свои позиции в регионе и предотвращает потенциальный захват стратегически важных месторождений Западом.

Уточнения

Природные ресурсы — совокупность объектов и систем живой и неживой природы, компоненты природной среды, окружающие человека и используемые им в процессе общественного производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей человека и общества.





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