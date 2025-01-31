Трамп яростно угрожает странам БРИКС пошлинами в 100% за попытки заменить доллар

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в размере 100% на импорт товаров из стран БРИКС, если они попытаются создать новую валюту, которая заменит доллар.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дональд Трамп

Как сообщает ТАСС, Трамп заявил о своем намерении ввести такие меры в случае, если БРИКС будет стремиться к замене доллара США в мировой торговле. Он отметил, что от этих "враждебных стран" потребуется обязательство не создавать новую валюту и не поддерживать альтернативные валюты для замены доллара.

Трамп добавил, что если страны БРИКС попытаются отказаться от доллара, они должны будут "распрощаться" с возможностью продавать свои товары американской экономике. Он также подчеркнул, что "нет никаких шансов" на замену доллара в международной торговле.

Как показали последние события в мире, дедолларизация становится неизбежным процессом.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.





До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

