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Трамп яростно угрожает странам БРИКС пошлинами в 100% за попытки заменить доллар

0:54
Экономика

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в размере 100% на импорт товаров из стран БРИКС, если они попытаются создать новую валюту, которая заменит доллар.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дональд Трамп

Как сообщает ТАСС, Трамп заявил о своем намерении ввести такие меры в случае, если БРИКС будет стремиться к замене доллара США в мировой торговле. Он отметил, что от этих "враждебных стран" потребуется обязательство не создавать новую валюту и не поддерживать альтернативные валюты для замены доллара.

Трамп добавил, что если страны БРИКС попытаются отказаться от доллара, они должны будут "распрощаться" с возможностью продавать свои товары американской экономике. Он также подчеркнул, что "нет никаких шансов" на замену доллара в международной торговле.

Как показали последние события в мире, дедолларизация становится неизбежным процессом.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
 

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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