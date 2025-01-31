В России онлайн-торговля побила рекорды в 2024 году

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году общий объем продаж на российском рынке онлайн-торговля продуктами питания и товарами первой необходимости впервые превысил 1 трлн рублей.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

Объем продаж составил 1,2 трлн рублей, что на 44% больше, чем в 2023 году, когда он составлял 824 млрд рублей. Число заказов достигло 788 млн, увеличившись на 33% по сравнению с прошлым годом, хотя темпы роста постепенно снижались.

По данным аналитиков "Infoline", совокупный объем онлайн-продаж продовольственных товаров (включая маркетплейсы, но без учета алкогольной продукции, продаваемой с самовывозом) вырос на 40% — с 918 млрд рублей в 2023 году до почти 1,3 трлн рублей в 2024 году, сообщают "Ведомости".

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.





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