Яндекс Такси внедряет автоматическое удержание налогов для самозанятых водителей

"Яндекс Такси" вводит обязательное удержание налогов для самозанятых водителей.
С 1 февраля платформа будет автоматически рассчитывать и удерживать налоги на профессиональный доход (НПД) после каждой поездки. Это нововведение касается всех водителей, работающих с сервисом, как сообщает "Ведомости".
Компания уже уведомила самозанятых пользователей о предстоящих изменениях. После завершения поездки "Яндекс Такси" будет самостоятельно удерживать необходимую сумму налога и перечислять ее в налоговые органы.
По словам представителя компании, это новшество поможет полностью автоматизировать и упростить процесс уплаты НПД для самозанятых партнеров.
Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
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