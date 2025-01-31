Яндекс Такси внедряет автоматическое удержание налогов для самозанятых водителей

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Яндекс Такси" вводит обязательное удержание налогов для самозанятых водителей.

Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яндекс.Такси в Екатеринбурге

С 1 февраля платформа будет автоматически рассчитывать и удерживать налоги на профессиональный доход (НПД) после каждой поездки. Это нововведение касается всех водителей, работающих с сервисом, как сообщает "Ведомости".

Компания уже уведомила самозанятых пользователей о предстоящих изменениях. После завершения поездки "Яндекс Такси" будет самостоятельно удерживать необходимую сумму налога и перечислять ее в налоговые органы.

По словам представителя компании, это новшество поможет полностью автоматизировать и упростить процесс уплаты НПД для самозанятых партнеров.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.





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