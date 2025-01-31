Оператор готов одобрить продажу газопровода Nord Stream 2

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские власти разрешили Газпрому законсервировать поврежденную нитку трубопровода "Северный поток".

Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компания Nord Stream

Оператор Nord Stream 2 AG готов продать трубопроводы, чтобы выплатить долговые обязательства кредиторам, сообщает "Взгляд".

Суд в швейцарском кантоне Цуг одобрил продажу газопровода для погашения долгов, а мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG был продлен до 9 мая. Компании необходимо выплатить долги в течение 60 дней, иначе она будет признана банкротом.

Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на консервацию трубопровода, где поврежденные участки будут сохранены путем установки заглушек.

Напомним, что обе ветки "Северного потока — 1" и одна ветка "Северного потока — 2" были подорваны в сентябре 2022 года.

Среди крупных кредиторов, которые вложили почти 5 миллиардов евро в виде кредитов, находятся Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Формально задолженность списана, но оператор не обязан ее погашать.

Шансы на возврат вложений кредиторов невелики, но Газпром может выкупить газопроводы у своей дочерней компании или другой российской компании. Вырученные средства будут распределены между кредиторами, однако крупные компании получат лишь небольшую долю.

Пропускная способность уцелевшей нитки составляет 27,5 миллиардов кубометров, и сохранение инфраструктуры позволит Газпрому рассчитывать на возвращение на премиальный европейский рынок. Реставрация "Северных потоков" также важна для Газпрома, чтобы предотвратить обесценивание затрат.

Уточнения

«Се́верный пото́к — 1» (англ. Nord Stream-1, ранее — морская часть Северо-Европейского газопровода) — недействующая после диверсии часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.





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