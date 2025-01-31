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Мишустин: товарооборот с Казахстаном превысил 2,6 трлн рублей

Россия и Казахстан наращивают товарооборот — рост до 2,6 трлн рублей
1:46
Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин подвел итоги взаимодействия с Казахстаном. Он отметил, что товарооборот между странами в 2024 году достиг 2,6 трлн рублей, а сотрудничество продолжает развиваться.

Флаг Казахстана
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Казахстана

Торговля и инвестиции: новые рекорды

Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. Взаимные инвестиции также растут — российские компании вложили в экономику Казахстана более 25 млрд долларов, а казахстанские инвестиции в Россию составили 8,7 млрд долларов.

Транспортные и энергетические проекты

Страны продолжают реализацию стратегических проектов в промышленности, энергетике и логистике. Большое внимание уделяется развитию транспортного коридора "Север — Юг", который может стать важнейшей артерией для Евразии.

Образовательное и культурное сотрудничество

В России обучаются около 60 тысяч казахстанских студентов, а в Казахстане работают филиалы ведущих российских университетов. В Казани открыт памятник Абая Кунанбаева, а в Большом театре поставлена опера "Абай" на казахском языке.

Будущие перспективы партнерства

В мае 2025 года Россия и Казахстан отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также страны договорились о разработке новой программы экономического сотрудничества.

Россия и Казахстан продолжают укреплять стратегическое партнерство, развивая торгово-экономические связи, инвестиционные проекты и культурное взаимодействие.

Уточнения

Казахста́н официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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