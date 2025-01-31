В России представлен экспертный доклад о решении кадровых задач в экономике

Новая экономика требует новых кадров — как изменится рынок труда?

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-президент АНО "Национальные приоритеты" София Малявина представила экспертное исследование кадровых потребностей российской экономики. Документ обобщил итоги экспертных сессий, проведенных в 2024 году, и предложил механизмы подготовки специалистов для национальных проектов.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

Кадры — ключевой элемент развития экономики

По словам Малявиной, кадровый вопрос затрагивает не только национальный проект "Кадры", но и все 18 действующих национальных программ. Она подчеркнула, что подготовка новых специалистов — стратегическая задача на ближайшие годы.

Как изменится рынок труда к 2030 году?

По прогнозам, к 2030 году российская экономика будет нуждаться в 73,6 млн квалифицированных работников. В докладе обозначены приоритетные направления подготовки специалистов, включая инженерные и технологические специальности, науку, промышленность и энергетику.

Запуск нового национального проекта "Биоэкономика"

В 2025 году в России появится 20-й национальный проект — "Биоэкономика". Он охватит машиностроение, судостроение, авиастроение, станкостроение и новые энергетические решения.

Создание сети кадровых центров "Работа России"

Для повышения качества трудоустройства в стране к 2029 году будет полностью обновлена система занятости. Будут открыты кадровые центры нового поколения, где работодатели смогут получать поддержку, а соискатели — помощь в поиске работы и переквалификации.

Реализация национального проекта "Кадры" и других инициатив позволит российской экономике эффективно развиваться, обеспечивая рынок труда квалифицированными специалистами.

Уточнения

Ка́дровая поли́тика - совокупность целей и принципов, которые определяют направление и содержание работы с персоналом. Через кадровую политику осуществляется реализация целей и задач управления человеческими ресурсами, поэтому её считают ядром системы работы с человеческими ресурсами.





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