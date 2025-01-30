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Минцифры опровергло информацию об изменениях входа на Wildberries

Россиян не обяжут входить на Wildberries через официальные системы авторизации
1:16
Экономика

Заместитель министра цифрового развития Олег Качанов заявил, что россиян не заставят авторизоваться на маркетплейсах с помощью портала "Госуслуги".

Пункт Wildberries
Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт Wildberries

Разъяснение Минцифры

На "Саммите развития" Качанов подчеркнул, что правительство не планирует вводить обязательный вход на Wildberries и другие торговые площадки через "Госуслуги". "Мы точно не собираемся заставлять россиян входить на маркетплейсы таким способом", — заявил он.

Почему появились слухи об авторизации через "Госуслуги"

Ранее Forbes сообщил, что в рамках мер по борьбе с мошенниками обсуждается возможность обязательной регистрации на маркетплейсах и сайтах объявлений через "Госуслуги". Однако эта информация пока не подтверждена официально.

Что это значит для пользователей

На данный момент россияне могут продолжать пользоваться маркетплейсами без привязки к "Госуслугам". Правительство не вводит дополнительных ограничений и не меняет правила авторизации на сайтах с товарами и услугами.

Вывод

Обязательная регистрация на маркетплейсах через "Госуслуги" не планируется. Россияне по-прежнему могут свободно пользоваться торговыми платформами без дополнительной верификации.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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