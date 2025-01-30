Минцифры опровергло информацию об изменениях входа на Wildberries

Заместитель министра цифрового развития Олег Качанов заявил, что россиян не заставят авторизоваться на маркетплейсах с помощью портала "Госуслуги".
На "Саммите развития" Качанов подчеркнул, что правительство не планирует вводить обязательный вход на Wildberries и другие торговые площадки через "Госуслуги". "Мы точно не собираемся заставлять россиян входить на маркетплейсы таким способом", — заявил он.
Ранее Forbes сообщил, что в рамках мер по борьбе с мошенниками обсуждается возможность обязательной регистрации на маркетплейсах и сайтах объявлений через "Госуслуги". Однако эта информация пока не подтверждена официально.
На данный момент россияне могут продолжать пользоваться маркетплейсами без привязки к "Госуслугам". Правительство не вводит дополнительных ограничений и не меняет правила авторизации на сайтах с товарами и услугами.
Обязательная регистрация на маркетплейсах через "Госуслуги" не планируется. Россияне по-прежнему могут свободно пользоваться торговыми платформами без дополнительной верификации.
Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
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