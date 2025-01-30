В Чехии коллекционеры готовы заплатить тысячи крон за редкие монеты

Чехи находят в ящиках настоящие сокровища — старинные монеты стоят миллионы

4:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Обычные на первый взгляд монеты, забытые в кошельках, копилках или ящиках стола, могут оказаться настоящим состоянием. Коллекционеры и инвесторы готовы платить за редкие экземпляры сотни тысяч, а иногда и миллионы крон. Недавно одна из чешских монет ушла с аукциона за рекордные 1,67 миллиона крон.

Фото: Wikimedia Commons by cgb.fr is licensed under Public domain Марк Брут, серебряная монета

Самая ценная находка — пятигрош 1924 года

Одной из самых редких и дорогих монет Чехии стал пятигрош 1924 года. Его история окутана тайной: официально в тот год эти монеты не чеканились, но несколько экземпляров все же сохранились. Весной 2024 года один из таких пятигрошей был выставлен на аукционе с начальной ценой 30 тысяч евро. В ходе торгов сумма выросла до 66 тысяч евро (около 1,67 миллиона крон).

Эксперты считают, что эта монета когда-то принадлежала Юлиусу Риттеру — служащему городской сберкассы Кремницы и потомку богатой семьи. В 2004 году Национальный банк Словакии оценил пятигрош в 60 тысяч крон, а спустя 10 лет его цена выросла почти в десять раз.

Другие монеты, которые стоят целое состояние

Хотя пятигрош 1924 года — самая ценная находка, есть и другие монеты, которые могут принести владельцам значительные деньги.

25-грош 1932 года — чеканился в пробной партии, стоимость может превышать 100 тысяч крон.

20-грош 1933 года — за редкие экземпляры коллекционеры готовы заплатить до 10 тысяч крон.

3-грош 1962 года — цена на рынке достигает 10 тысяч крон.

20-грош 1947 года — выпущен ограниченным тиражом, стоит до 15 тысяч крон.

50-грош 1925 и 1926 годов — в отличном состоянии оцениваются в сотни тысяч крон.

Монеты 1991-1992 годов с федеральным символом — могут стоить до 1000 крон.

Даже более поздние монеты — например, 50-грош 1980-1981 годов или 20-грош 2002-2003 годов — могут принести владельцам несколько сотен крон.

Самая дорогая монета в мире

Рынок коллекционных монет постоянно развивается, и цены на редкие экземпляры продолжают расти. Хотя пятигрош 1924 года стал одной из самых дорогих монет Чехии, в мире есть еще более впечатляющие примеры.

Самой дорогой монетой, когда-либо проданной на аукционе, стал американский золотой 20-долларовый дублон 1933 года с изображением двуглавого орла. В 2021 году он был куплен за рекордные 18,9 миллиона долларов (примерно 430 миллионов крон).

Как узнать, есть ли у вас ценная монета?

Специалисты советуют не выбрасывать старые монеты, а проверять их с помощью каталогов и аукционных сайтов. Есть несколько признаков, которые могут говорить о высокой стоимости монеты:

Редкий год выпуска — монеты, выпущенные в ограниченных сериях, ценятся выше всего.

Ошибки чеканки — бракованные монеты могут стоить дороже стандартных.

Отличное состояние — чем лучше сохранена монета, тем выше ее стоимость.

Возможно, в вашем доме уже есть монета, которая однажды принесет вам неожиданное богатство.

Уточнения

Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.) : [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.) : [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе. Граничит с Польшей на северо-востоке (длина границы — 796 км), Германией — на северо-западе и западе (810 км), Австрией — на юге (466 км) и Словакией — на юго-востоке (252 км). Общая протяжённость границы — 2324 км. Площадь — 78 866 км².





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