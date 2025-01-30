В Чехии коллекционеры готовы заплатить тысячи крон за редкие монеты

Обычные на первый взгляд монеты, забытые в кошельках, копилках или ящиках стола, могут оказаться настоящим состоянием. Коллекционеры и инвесторы готовы платить за редкие экземпляры сотни тысяч, а иногда и миллионы крон. Недавно одна из чешских монет ушла с аукциона за рекордные 1,67 миллиона крон.
Одной из самых редких и дорогих монет Чехии стал пятигрош 1924 года. Его история окутана тайной: официально в тот год эти монеты не чеканились, но несколько экземпляров все же сохранились. Весной 2024 года один из таких пятигрошей был выставлен на аукционе с начальной ценой 30 тысяч евро. В ходе торгов сумма выросла до 66 тысяч евро (около 1,67 миллиона крон).
Эксперты считают, что эта монета когда-то принадлежала Юлиусу Риттеру — служащему городской сберкассы Кремницы и потомку богатой семьи. В 2004 году Национальный банк Словакии оценил пятигрош в 60 тысяч крон, а спустя 10 лет его цена выросла почти в десять раз.
Хотя пятигрош 1924 года — самая ценная находка, есть и другие монеты, которые могут принести владельцам значительные деньги.
Монеты 1991-1992 годов с федеральным символом — могут стоить до 1000 крон.
Даже более поздние монеты — например, 50-грош 1980-1981 годов или 20-грош 2002-2003 годов — могут принести владельцам несколько сотен крон.
Рынок коллекционных монет постоянно развивается, и цены на редкие экземпляры продолжают расти. Хотя пятигрош 1924 года стал одной из самых дорогих монет Чехии, в мире есть еще более впечатляющие примеры.
Самой дорогой монетой, когда-либо проданной на аукционе, стал американский золотой 20-долларовый дублон 1933 года с изображением двуглавого орла. В 2021 году он был куплен за рекордные 18,9 миллиона долларов (примерно 430 миллионов крон).
Специалисты советуют не выбрасывать старые монеты, а проверять их с помощью каталогов и аукционных сайтов. Есть несколько признаков, которые могут говорить о высокой стоимости монеты:
Возможно, в вашем доме уже есть монета, которая однажды принесет вам неожиданное богатство.
Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе. Граничит с Польшей на северо-востоке (длина границы — 796 км), Германией — на северо-западе и западе (810 км), Австрией — на юге (466 км) и Словакией — на юго-востоке (252 км). Общая протяжённость границы — 2324 км. Площадь — 78 866 км².
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