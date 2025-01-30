В России начали красить пшеницу для экспорта в другие страны

В соответствии с требованиями покупателей из некоторых стран, Россия начала применять процедуру окрашивания пшеницы, предназначенной для экспорта, сообщили в Россельхознадзоре.

Фото: freepik.com by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трактор в пшеничном поле

Первое окрашивание было проведено в порту Высоцкий, расположенном в Ленинградской области. Партия пшеницы объёмом 28 тысяч тонн была отправлена в Марокко, сообщает "Интерфакс".

Каждая страна имеет свои требования к качеству и внешнему виду продукции. Например, Марокко и Саудовская Аравия предъявляют особые требования к окраске зерна. Чаще всего окрашивание используется для идентификации зерна, предназначенного для корма животных.

В процессе окрашивания применяются специальные красители, которые строго соответствуют стандартам безопасности и качества.

Для идентификации кормовой пшеницы, предназначенной для отправки в Марокко, был использован краситель Е-142 зелёного цвета. Это натуральный продукт, который гарантирует безопасность продукции.