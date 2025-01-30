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Евросоюз на распутье — как возобновление поставок газа из России повлияет на экономику

2:27
Экономика

Официальные лица Евросоюза рассматривают возможность возобновления крупных закупок российского трубопроводного газа в связи с потенциальным урегулированием конфликта на Украине, сообщает EADaily.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Согласно информации The Financial Times, сторонники этого шага утверждают, что он поможет снизить высокие цены на энергоносители в Европе, стимулирует Москву к началу переговоров и обеспечит соблюдение режима прекращения огня. 

ЕС намерен полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году, но сложное положение тяжелой промышленности вызывает потребность в более дешевой энергии, поскольку цены на газ в Европе в несколько раз выше, чем в США.

Некоторые немецкие и венгерские чиновники поддерживают эту идею, однако она вызывает недовольство среди ближайших союзников Украины в ЕС, которые активно работали над сокращением импорта российских энергоресурсов за последние три года. Один из чиновников назвал эту мысль "безумием" и задался вопросом, насколько глупо рассматривать это как вариант.

Несмотря на снижение поставок газа от "Газпрома" в Европу в пять раз, доля российского газа в импортируемых объемах по-прежнему остается высокой — около 19-20% в 2024 году.

С 1 января транспортировка трубопроводного газа через Украину приостановлена, и единственным маршрутом остается "Турецкий поток".

С учетом более холодной зимы и периодов безветрия, цены на газ в Европе остаются выше $500 за тысячу кубометров, что почти в три раза превышает уровень до кризиса.

Словакия и Венгрия выступили против остановки украинского транзита. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт получил гарантии от ЕС по обеспечению транзита энергоресурсов, что предотвращает наложение вето на санкции против России. После этого Еврокомиссия продолжит переговоры о поставках газа с Украиной, Словакией и Венгрией.

Также отмечается, что идея возобновления поставок газа может не быть поддержана новым президентом США Дональдом Трампом, который пригрозил Европе пошлинами на товары и призвал к увеличенному импорту американского сжиженного природного газа.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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