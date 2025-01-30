Foreign Affairs: США уступают по экономической мощи БРИКС

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

В статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs, аналитики из американского аналитического центра Council on Foreign Relations утверждают, что США теряют своё влияние и перестают быть центром однополярного мира.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

По мнению авторов, в мире формируется новая многополярная система, в которой страны больше не стремятся попасть в сферу влияния Вашингтона. США и их союзники больше не являются крупнейшим экономическим блоком в мире. На долю недавно увеличившегося БРИКС, состоящего из десяти членов, приходится более трети мирового ВВП, что превышает долю стран G7.

В новом многополярном мире многие страны предпочитают взаимодействовать не с одним крупным политическим игроком, а с несколькими.

США, в свою очередь, всё больше сосредотачиваются на своих внутренних делах, а главной чертой их внешней политики становятся торговые пошлины, цитирует материал американского аналитического центра РИА "Новости".

Аналитики предупреждают, что если США продолжат концентрироваться на внутренних проблемах, это может подорвать их способность строить отношения со странами Глобального Юга, которые могли бы помочь им в достижении других стратегических целей.

Тем более, что Глобальный Юг уже относится к союзу со Штатами с настороженностью.

В результате многие страны стали более благосклонно рассматривать других глобальных игроков, таких как Китай, Россия и ОАЭ.