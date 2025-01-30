Экономика Польши лидирует в Европе на фоне спада производства в Германии и Франции

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно итогам прошедшего года, валовой внутренний продукт (ВВП) Польши увеличился на 2,9%, пишет EADaily.

Фото: wikimapia by Mateusz War, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг

Это заметное ускорение по сравнению с предыдущим годом, когда рост составил всего 0,1%. Об этом передает польское издание Gazeta.Pl.

Президент Центрального статистического управления Марек Черпял-Волан отметил, что этот результат превышает средний рост по Европейскому Союзу. Европейская комиссия прогнозировала экономический рост Польши на уровне около 3%, а Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидала 2,8%.

Ранее сообщалось, что 1,8 миллиона домохозяйств в Болгарии испытывают нехватку энергии, и проблема отопления актуальна не только для этой страны, но и для остальной Европы. Например, более 10,5% граждан Евросоюза не могут позволить себе достаточное тепло.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства.



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