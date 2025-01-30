Bloomberg сообщил о преодолении дефицита юаней в России

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

России удалось преодолеть дефицит юаней на внутреннем рынке, возникший из-за санкций западных стран, считают аналитики Bloomberg.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Юани

"Рынок юаней в России восстановился, что свидетельствует о том, что россияне нашли надёжные способы снизить курс юаня", — отметил экономист из Bloomberg Economics Алекс Исаков.

"Проблемы с ликвидностью в юанях отсутствуют, а механизмы экспортных расчётов, которые были нарушены санкциями против банков, восстановлены", — подтвердил аналитик BCS Express в Москве Михаил Зельцер.

Ситуация с ликвидностью в юанях серьёзно обострилась в августе-сентябре прошлого года. Тогда ставка по однодневному валютному репо в юанях RUSFAR CNY, которая отражает стоимость привлечения юаней на межбанковском рынке, начала резко расти.

В один из торговых дней сентября она достигла 212% годовых, согласно данным Московской биржи. Сейчас этот показатель ниже нуля, что говорит о профиците юаней, отмечает Bloomberg.

Стоит отметить, что объём торговли между Китаем и Россией достиг нового исторического максимума в 244,81 млрд долларов в 2024 году, увеличившись на 1,9 процента по сравнению с 2023 годом.

Импорт российских товаров в Китай сохранился на уровне 129,32 млрд долларов, в то время как китайский экспорт в Россию вырос на 4,1 процента, составив 115,49 млрд долларов.