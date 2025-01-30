Замминистра сельского хозяйства объяснил рост цен на хлеб

Росстат: хлеб подорожал на 13,2% за год

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В нашей стране ожидается увеличение стоимости мучных изделий. Это связано с общим уровнем инфляции. Тенденция уже учтена в текущей стоимости продукции. Эту информацию озвучил замминистр Министерства сельского хозяйства РФ Максим Титов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ хлеб

Он пояснил, что затраты на изготовление хлебобулочных изделий растут, однако мука не является главной статьей расходов в этом процессе. По мнению специалиста, скачок стоимости зерновых культур уже отразился на стоимости хлебобулочных изделий, в будущем его удорожание будет соответствовать инфляционным тенденциям.

По информации Росстата, в 2024 году хлебобулочные изделия в России подорожали на 13, 2%. С начала года продукция из пшеничной муки увеличилась на 0, 75 %. Эти показатели подтверждают, что ценовая политика на хлебобулочные изделия остается стабильной и не выбивается из общего экономического курса страны.

Уточнения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.