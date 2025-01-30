Замминистра сельского хозяйства объяснил рост цен на хлеб

В нашей стране ожидается увеличение стоимости мучных изделий. Это связано с общим уровнем инфляции. Тенденция уже учтена в текущей стоимости продукции. Эту информацию озвучил замминистр Министерства сельского хозяйства РФ Максим Титов.
Он пояснил, что затраты на изготовление хлебобулочных изделий растут, однако мука не является главной статьей расходов в этом процессе. По мнению специалиста, скачок стоимости зерновых культур уже отразился на стоимости хлебобулочных изделий, в будущем его удорожание будет соответствовать инфляционным тенденциям.
По информации Росстата, в 2024 году хлебобулочные изделия в России подорожали на 13, 2%. С начала года продукция из пшеничной муки увеличилась на 0, 75 %. Эти показатели подтверждают, что ценовая политика на хлебобулочные изделия остается стабильной и не выбивается из общего экономического курса страны.
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