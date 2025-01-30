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Покупка завода — компания Рольф укрепляет позиции на рынке автозапчастей

0:58
Экономика

Компания "Рольф", крупнейший автодилер России, завершает сделку по приобретению завода, который специализируется на производстве автомобильных комплектующих.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Об этом сообщает No Limits со ссылкой на заявление заместителя директора компании Светланы Виноградовой

В рамках нового производства планируется выпуск различных автомобильных запчастей: фильтров, тормозных систем, технических жидкостей, деталей подвески, ремней, ламп, свечей зажигания, стеклоочистителей, зимних омывающих жидкостей и крепежных элементов.

Это позволит "Рольфу" укрепить свои позиции на рынке автозапчастей и расширить ассортимент продукции под собственным брендом.

Местоположение приобретенного завода пока не раскрывается, однако ранее представители компании изучали рынок комплектующих в Индии.

На данный момент стороны находятся на стадии подписания соглашения.

Уточнения

Компания «Рольф» — один из крупнейших автодилеров России. Основана 5 августа 1991 года. Штаб-квартира — в Москве. Занимается продажей новых автомобилей и автомобилей с пробегом, а также автомобильных аксессуаров, сервисным обслуживанием, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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