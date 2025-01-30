Покупка завода — компания Рольф укрепляет позиции на рынке автозапчастей

Компания "Рольф", крупнейший автодилер России, завершает сделку по приобретению завода, который специализируется на производстве автомобильных комплектующих.
Об этом сообщает No Limits со ссылкой на заявление заместителя директора компании Светланы Виноградовой.
В рамках нового производства планируется выпуск различных автомобильных запчастей: фильтров, тормозных систем, технических жидкостей, деталей подвески, ремней, ламп, свечей зажигания, стеклоочистителей, зимних омывающих жидкостей и крепежных элементов.
Это позволит "Рольфу" укрепить свои позиции на рынке автозапчастей и расширить ассортимент продукции под собственным брендом.
Местоположение приобретенного завода пока не раскрывается, однако ранее представители компании изучали рынок комплектующих в Индии.
На данный момент стороны находятся на стадии подписания соглашения.
Компания «Рольф» — один из крупнейших автодилеров России. Основана 5 августа 1991 года. Штаб-квартира — в Москве. Занимается продажей новых автомобилей и автомобилей с пробегом, а также автомобильных аксессуаров, сервисным обслуживанием, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.
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