Неудачная сделка с Китаем поставила под угрозу рабочие места в Was Automotive

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В компании Was Automotive, расположенной в Польше, трудится более 2000 сотрудников, из которых примерно 1000 — в центре St. Shirt-i.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автозавод

Эта фирма, специализирующаяся на литье алюминия под давлением, поставляет запчасти практически для всех крупных автопроизводителей, среди которых такие бренды, как Audi, BMW, Mercedes, VW, Ford, Chrysler, Jaguar и Land Rover, в общей сложности обслуживая 45 марок, сообщает венгерское издание portfolio.

Правительство принимает меры для защиты компании от банкротства и старается сохранить как можно больше рабочих мест, как отметил Маттиас Байер, советник WirtschaftsWoche по реструктуризации компании.

Примерно год назад китайская компания Chongqing-mil on Technologies планировала приобрести акции Was Automotive, но сделка не состоялась, и теперь необходимо искать новое решение.

Представитель министерства экономики Саарбрюккена (Германия) заявила, что текущие трудности связаны с проблемами на немецком автомобильном рынке, вызванными серьезным спадом в китайском бизнесе.

Уточнения

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