Неудачная сделка с Китаем поставила под угрозу рабочие места в Was Automotive

В компании Was Automotive, расположенной в Польше, трудится более 2000 сотрудников, из которых примерно 1000 — в центре St. Shirt-i.
Эта фирма, специализирующаяся на литье алюминия под давлением, поставляет запчасти практически для всех крупных автопроизводителей, среди которых такие бренды, как Audi, BMW, Mercedes, VW, Ford, Chrysler, Jaguar и Land Rover, в общей сложности обслуживая 45 марок, сообщает венгерское издание portfolio.
Правительство принимает меры для защиты компании от банкротства и старается сохранить как можно больше рабочих мест, как отметил Маттиас Байер, советник WirtschaftsWoche по реструктуризации компании.
Примерно год назад китайская компания Chongqing-mil on Technologies планировала приобрести акции Was Automotive, но сделка не состоялась, и теперь необходимо искать новое решение.
Представитель министерства экономики Саарбрюккена (Германия) заявила, что текущие трудности связаны с проблемами на немецком автомобильном рынке, вызванными серьезным спадом в китайском бизнесе.
Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
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