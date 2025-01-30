Китайская компания поощрила своих работников нестандартным способом

Китайская компания решила поощрить своих сотрудников оригинальным способом.
На огромном столе был разложен ковер из банкнот. Всего в качестве производственного бонуса выделили 60 миллионов юаней, что эквивалентно чуть менее 8 миллионам евро.
"У нас нет кредитов и долгов, и мы хотим улучшить жизнь наших сотрудников", - заявили представители компании, цитирует издание adnkronos.
По сигналу был дан старт. И гонка за деньгами не заставила себя ждать. Несколько сотен сотрудников устремились к желанному столу с банкнотами. Забрать денежный приз можно было за ограниченный промежуток времени.
Лучший результат показал работник, который в течение 15 минут успел забрать домой около 13 500 евро.
Юа́нь — наименование многих денежных единиц, использовавшихся на территории Китая, включая современную валюту Китайской Народной Республики — китайский юань (жэньминьби).
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