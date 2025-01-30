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Вылов тихоокеанского лосося значительно сократится в 2025 году

1:52
Экономика

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии представил предварительный прогноз вылова тихоокеанского лосося на 2025 год.

Лосось, предназначенный для употребления в пищу
Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лосось, предназначенный для употребления в пищу

Ожидается, что общий вылов на Дальнем Востоке составит 310 тысяч тонн, что почти в два раза меньше по сравнению с 2023 годом, когда было выловлено 609 тысяч тонн, сообщает sakh.online.

Прошлогодний вылов в 235 тысяч тонн был признан неудачным, так как он оказался на 27% ниже запланированного. В Сахалинской области также не удалось достичь ожидаемых результатов: вместо намеченных 90 тысяч тонн рыбакам удалось добыть чуть более 75 тысяч тонн, включая 33,8 тысячи тонн горбуши и 39,2 тысячи тонн кеты.

Плохие результаты связывают с неблагоприятными климатическими и гидрологическими условиями.

Прогнозы на 2025 год для сахалинских рыбаков также неутешительны, с ожидаемым уловом около 30 тысяч тонн. Наиболее перспективным районов остается восток Сахалина, где планируется вылов около 21 тысячи тонн горбуши, тогда как прогноз для Южных Курил значительно скромнее.

В феврале ожидается визит делегации ВНИРО на Сахалин для уточнения прогноза и презентации проекта стратегии промысла тихоокеанского лосося. Ученые отмечают, что прогнозные данные будут обновляться по мере получения новых сведений, включая результаты траловых съемок и мониторинга молоди лососевых. По предварительным оценкам, биомасса лосося в дальневосточных морях составляет около 100 тысяч тонн.

Уточнения

Тихоокеанские лососи  — род лучепёрых рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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