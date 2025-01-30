Финские дровосеки работают за троих после прекращения импорта древесины из РФ

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финляндия увеличила объёмы вырубки лесов на фоне прекращения поставок древесины из России. Как сообщает "Лесной центр", это привело к росту спроса на местную древесину и повышению цен на нее почти на 10%.

Фото: unsplash.com by Pietro De Grandi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дрова

По данным организации, в 2024 году объём вырубки частных лесов достиг 65 миллионов кубометров — это на 11 миллионов больше, чем в 2023 году, и на 7,5 миллиона превышает рекордный показатель 2021 года.

В структуре заготовок 25% пришлось на еловые бревна, 20% — на сосновое волокно, 18% — на сосновые бревна, 17% — на еловые и лиственные волокна, а 3% — на лиственные бревна.

Ранее сообщалось, что финская лесопильная промышленность испытывает трудности из-за сокращения импорта древесины из РФ. В частности, специалисты отмечали стабильный рост цен на древесину в Финляндии, который в среднем составляет 10% в год.

Уточнения

Древеси́на — в обыденной жизни и технике древесиной называют внутреннюю часть дерева, лежащую под корой.



Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.



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