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Россиянам стали реже платить зарплату: данные Росстата

0:44
Экономика

Росстат сообщил, что россиянам стали реже выплачивать зарплату. Согласно данным ведомства, за последний период участились случаи задержек выплат, что вызывает обеспокоенность среди работников.

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Эксперты связывают эту тенденцию с экономическими трудностями, включая инфляцию и проблемы в отдельных отраслях. Задержки зарплат особенно заметны в регионах и на предприятиях, испытывающих финансовые сложности.

Ситуация требует внимания со стороны властей и работодателей, чтобы обеспечить своевременные выплаты и защитить права работников. Росстат продолжает мониторинг ситуации, чтобы выявить основные причины и предложить решения.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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