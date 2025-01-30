Россиянам стали реже платить зарплату: данные Росстата

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Росстат сообщил, что россиянам стали реже выплачивать зарплату. Согласно данным ведомства, за последний период участились случаи задержек выплат, что вызывает обеспокоенность среди работников.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Эксперты связывают эту тенденцию с экономическими трудностями, включая инфляцию и проблемы в отдельных отраслях. Задержки зарплат особенно заметны в регионах и на предприятиях, испытывающих финансовые сложности.

Ситуация требует внимания со стороны властей и работодателей, чтобы обеспечить своевременные выплаты и защитить права работников. Росстат продолжает мониторинг ситуации, чтобы выявить основные причины и предложить решения.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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