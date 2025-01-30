Россиян предупредили о вероятном уменьшении пенсионных выплат

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россиян предупредили о возможном снижении пенсий в ближайшее время. По мнению эксперта Юрия Крупнова, это может быть связано с экономическими трудностями и изменениями в пенсионной системе.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Снижение пенсионных выплат может затронуть миллионы граждан, особенно на фоне растущей инфляции и бюджетного дефицита. Эксперты призывают власти искать альтернативные решения, чтобы минимизировать негативные последствия для пенсионеров.

Точные данные о масштабах возможного снижения пока не озвучены, но ситуация вызывает серьёзное беспокойство среди населения, пишет "Абзац".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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