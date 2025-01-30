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Названа страна, которая рекордно закупилась российской нефтью

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Экономика

Турция обновила рекорд по закупкам российской нефти в 2024 году, увеличив импорт на 36% по сравнению с прошлым годом.

Установка
Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Установка

По данным аналитической компании Kpler, поставки достигли 323 тысяч баррелей в сутки, тогда как предыдущий максимум, зафиксированный в 2022 году, составлял 254 тысячи баррелей в сутки.

Согласно отчёту Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, уже к августу 2024 года объем закупок превысил 12,235 миллионов тонн — столько же страна импортировала за весь 2022 год.

Эксперты связывают рост поставок с амбициями Анкары укрепить свою позицию как энергетического хаба и извлекать выгоду из перепродажи углеводородов, пишет РБК.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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