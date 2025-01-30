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Трамп обвинил Федеральную резервную систему в экономическом кризисе

0:42
Экономика

Президент США Дональд Трамп обвинил Федеральную резервную систему (ФРС) в худшей инфляции за всю историю страны. По его словам, действия ФРС привели к рекордному росту цен и экономическим проблемам.

Дональд Трамп в 2018 году
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп в 2018 году

Трамп неоднократно критиковал ФРС за её политику, считая, что она негативно влияет на экономику США. В своих заявлениях он подчеркивает, что текущая инфляция является результатом ошибок руководства ФРС.

Экономическая ситуация в США остается напряженной, и мнение Трампа разделяют многие эксперты, которые также указывают на необходимость пересмотра монетарной политики.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946[…], Куинс, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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