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В России ведутся разработки сверхзвукового пассажирского лайнера

1:14
Экономика

Сергей Чернышев, научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и вице-президент РАН, рассказал о прорывных разработках в российской авиации.

Самолет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Самолет

Согласно данным Минтранса РФ, в 2023 году российские авиакомпании осуществили перевозку 105 миллионов пассажиров. В стране открываются новые авиамаршруты и ежегодно вводятся в эксплуатацию новые аэропорты, что способствует развитию внутреннего туризма. Кроме того, наблюдается рост грузовых перевозок, что связано с увеличением популярности маркетплейсов.

Чернышев в интервью изданию "Известия" сообщил о разработке нового поколения пассажирских сверхзвуковых самолетов.

В рамках натурных экспериментов создается демонстратор технологий сверхзвукового полета. Ожидается, что такие самолеты смогут развивать крейсерскую скорость около 1,8 Маха, что на высоте 14-16 км соответствует примерно 2200 км/ч. Пассажирский лайнер сможет преодолеть расстояние между Москвой и Владивостоком всего за два-три часа.

Уточнения

Ла́йнер — транспортное средство, как правило, пассажирское, которое используется для совершения рейсов по заранее объявленному расписанию («стоит на линии»).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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