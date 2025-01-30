В России приостановили деятельность части сети магазинов Светофор

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дмитрий Востриков, директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продтоваров "Руспродсоюз", сообщил, что около 50% исков, поступающих в Роспотребнадзор, связаны с сетью магазинов "Светофор".

Фото: commons.wikimedia.org by Bidgee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Супермаркет

Он рассказал об этом в эфире "России 24". Покупатели жалуются на нарушения закона о торговле, среди которых проблемы с возвратом товаров. Сеть "Светофор" предлагает невероятно низкие цены, но это сказывается на качестве продуктов.

Суд уже приостановил деятельность почти половины магазинов сети "Светофор" в Москве и Подмосковье из-за выявленных санитарно-эпидемиологических нарушений.

Проверки Роспотребнадзора обнаружили в магазинах мусор, просроченные товары и насекомых, а также нарушения правил хранения продукции.

По данным сайта "Светофор", в Москве расположены 24 магазина, однако, согласно сведениям 2ГИС, закрыты девять из них, а по данным "Яндекс Карт" — шесть из пятнадцати.

Уточнения

«Светофо́р» — российская розничная сеть супермаркетов-дискаунтеров. По итогам 2020 года вошёл в семёрку крупнейших торговых сетей России с товарами повседневного спроса (по обороту, по числу магазинов сеть в первой пятёрке, по региональному охвату на первом месте — 76 регионов).



