В России приостановили деятельность части сети магазинов Светофор

Дмитрий Востриков, директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продтоваров "Руспродсоюз", сообщил, что около 50% исков, поступающих в Роспотребнадзор, связаны с сетью магазинов "Светофор".
Он рассказал об этом в эфире "России 24". Покупатели жалуются на нарушения закона о торговле, среди которых проблемы с возвратом товаров. Сеть "Светофор" предлагает невероятно низкие цены, но это сказывается на качестве продуктов.
Суд уже приостановил деятельность почти половины магазинов сети "Светофор" в Москве и Подмосковье из-за выявленных санитарно-эпидемиологических нарушений.
Проверки Роспотребнадзора обнаружили в магазинах мусор, просроченные товары и насекомых, а также нарушения правил хранения продукции.
По данным сайта "Светофор", в Москве расположены 24 магазина, однако, согласно сведениям 2ГИС, закрыты девять из них, а по данным "Яндекс Карт" — шесть из пятнадцати.
«Светофо́р» — российская розничная сеть супермаркетов-дискаунтеров. По итогам 2020 года вошёл в семёрку крупнейших торговых сетей России с товарами повседневного спроса (по обороту, по числу магазинов сеть в первой пятёрке, по региональному охвату на первом месте — 76 регионов).
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