Почему цены на зерновой кофе в России вырастут ещё на 20%

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России весной ожидается увеличение отпускных цен на зерновой кофе на 20%.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Газета "Ведомости" сообщает о данной информации со ссылкой на источники в ретейле. По одному из мнений, рост отпускных цен, который начнется с 1 марта, не будет единственным в этом году.

Поставщики указывают в своих уведомлениях на проблемы с сырьем, засуху и увеличение стоимости сортов кофе арабика и робуста как причины повышения цен. Эксперты отмечают, что рост цен на кофе наблюдается по всему миру: стоимость робусты увеличилась на 62%, а арабики — почти на 70% в прошлом году.

Одной из ключевых причин роста цен является засуха в Бразилии и Вьетнаме, которая значительно снизила урожайность кофе в этих странах.

Также 29 января глава холдинга "Коломенское" озвучил информацию о росте себестоимости хлеба в России, что связано с удорожанием логистики и сырья.

Уточнения

Арабика — кофейное дерево, вид вечнозеленых кустарников рода Coffea.



Кофе канефора (лат. Coffea canephora) — вид растений из рода Кофе (Coffea) семейства Мареновые. Вид C. canephora включает разновидности Robusta, Conilon, Sankuru, Bukaba, Niaculi, Uganda, Maclaud, Laurentti, Petit, Indénié, Nana, Polusperma, Oka и другие.





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