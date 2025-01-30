Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка, которую совершают все хозяева кошек – почему нельзя давать питомца гостям
Что лучше для отопления — дровяной котёл или тепловой насос? Все плюсы и минусы
Поздний ужин приводит к набору веса: и вот почему
Ошибки при поглаживании собаки: почему питомцу не нравится ваша ласка
Используйте этот метод подготовки картофеля, и результат вас поразит
Стильный балкон: как сделать пространство уютным и функциональным
Учёные обнаружили планету с шансами на жизнь в обитаемой зоне
Как почистить матрас в домашних условиях? Способы без вреда для матраса и людей
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Почему цены на зерновой кофе в России вырастут ещё на 20%

1:03
Экономика

В России весной ожидается увеличение отпускных цен на зерновой кофе на 20%.

кофейные зерна, чашечка кофе
Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain
кофейные зерна, чашечка кофе

Газета "Ведомости" сообщает о данной информации со ссылкой на источники в ретейле. По одному из мнений, рост отпускных цен, который начнется с 1 марта, не будет единственным в этом году.

Поставщики указывают в своих уведомлениях на проблемы с сырьем, засуху и увеличение стоимости сортов кофе арабика и робуста как причины повышения цен. Эксперты отмечают, что рост цен на кофе наблюдается по всему миру: стоимость робусты увеличилась на 62%, а арабики — почти на 70% в прошлом году.

Одной из ключевых причин роста цен является засуха в Бразилии и Вьетнаме, которая значительно снизила урожайность кофе в этих странах.

Также 29 января глава холдинга "Коломенское" озвучил информацию о росте себестоимости хлеба в России, что связано с удорожанием логистики и сырья.

Уточнения

Арабика — кофейное дерево, вид вечнозеленых кустарников рода Coffea.

Кофе канефора (лат. Coffea canephora) — вид растений из рода Кофе (Coffea) семейства Мареновые. Вид C. canephora включает разновидности Robusta, Conilon, Sankuru, Bukaba, Niaculi, Uganda, Maclaud, Laurentti, Petit, Indénié, Nana, Polusperma, Oka и другие.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дарение квартиры: документы, налоги и подводные камни
Недвижимость
Дарение квартиры: документы, налоги и подводные камни Аудио 
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Правда ТВ
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт Аудио 
Простая прогулка для сложной проблемы: как ходьба убирает жир
Новости спорта
Простая прогулка для сложной проблемы: как ходьба убирает жир Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Последние материалы
Цены на авиабилеты в Сочи бьют рекорды – в два раза дороже, чем год назад
Секреты формирования томатов: увеличьте урожайность без усилий
Как приготовить идеальный отварной картофель и с чем его сочетать: советы от шеф-повара
Худей без долгих кардио: простой способ сжечь жир на животе за 20 мин
Эта ошибка с дверными уплотнителями обойдется вам дорого: как ее избежать
Как распознать дефицит витаминов по состоянию кожи?
Мария Погребняк поздравила с совершеннолетием сына Артёма
Как приготовить насыщенную солянку, которая понравится всей семье
Грузия увеличила импорт крупного рогатого скота и свиней из России
Как отучить кота драть диван: простой лайфхак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.