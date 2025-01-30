Грузия увеличила импорт крупного рогатого скота и свиней из России

Согласно данным грузинской статслужбы, Россия стала основным поставщиком крупного рогатого скота и свиней в Грузию в 2024 году.

Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корова на пастбище

По данным РИА Новости, импорт живого крупного рогатого скота из России вырос на 20%, составив 12,8 миллиона долларов, что стало рекордом с 2014 года. В статистике уточняется, что речь идет о домашнем скоте.

Импорт свиней также увеличился на 20%, достигнув 32,9 миллиона долларов, что является максимальным показателем с 2001 года. Однако закупки живых овец из России в 2024 году отсутствовали, в то время как в прошлом году Грузия приобрела их на сумму более 1,3 миллиона долларов. Россия также экспортировала в Грузию лошадей на сумму 49 тысяч долларов, увеличившись почти на 25% по сравнению с предыдущим годом. Импорт других животных составил 22 тысячи долларов.

В 2023 году Россия заняла лидирующую позицию по импорту живого крупного рогатого скота в Грузию, опередив Эстонию (1,3 миллиона долларов) и Латвию (1,1 миллиона долларов). В сфере поставок свиней Россия также лидировала, оставив Бельгию с поставками только 307 тысяч долларов.

Общий объем импорта живых животных из России в Грузию в 2024 году достиг 45,8 миллиона долларов, что на 14% больше, чем в 2023 году.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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