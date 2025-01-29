Аграрии ЕС выступили резко против пошлин на удобрения из России

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представители сельскохозяйственной отрасли Евросоюза выразили несогласие с предложением Европейской комиссии о введении новых ограничительных мер в отношении российских удобрений. Это заявление было сделано от имени крупнейших объединений профсоюзов европейских фермеров Copa и Cogeca.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Фермеры

По их мнению, подобные меры могут негативно сказаться на производстве и конкурентоспособности фермеров.

"Это может иметь серьёзные последствия для сельскохозяйственной отрасли и способности фермеров конкурировать на рынке", — подчёркивается в заявлении.

Во вторник Европейская комиссия предложила ввести новые ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции и азотных удобрений из России и Белоруссии. В обосновании этой инициативы говорится о необходимости защитить Европейский союз от зависимости от российских поставок в этой сфере, сообщает агентство "Прайм".

В июле 2024 года Европейский союз уже вводил ограничительные меры в отношении российских и белорусских сельскохозяйственных товаров. Они касались пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного товара, размер пошлин был увеличен либо до 95 евро за тонну импортируемой продукции, либо до 50 процентов.

Стоит отметить, что ранее в европейской прессе неоднократно публиковались материалы о том, что Евросоюз якобы попал в новую зависимость от российской продукции. А именно, удобрений.

Европейские производители тоже неоднократно сетовали, что не могут конкурировать с российской продукцией, которая гораздо дешевле при том же качестве.

Так что можно было предполагать, что на уровне ЕС предложат ввести заградительные пошлины. Вот только фермеров совершенно не прельщает перспектива платить гораздо больше.