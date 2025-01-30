Как британский шеф-повар отреагировал на критику высоких ценников

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

51-летний шеф-повар Том Керридж ответил на критику блюда "Рыбный день", которое подается в известном лондонском универмаге Harrods (Великобритания).

Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under free more info Шеф-повар

Блюдо за 37 фунтов стерлингов (около 4 600 рублей) включает кусок корнуэльской рыбы в кляре из безглютенового теста, восемь объемных брусочков картофеля фри, соус карри Matson, соус тартар и гороховый пудинг, сообщает Dailymail.

Шеф-повар с мишленовской звездой утверждает, что для тех, кто ищет "дешево", лучше искать другое место для перекуса. Он подчеркнул, что рыба-однодневка, которую он использует, гораздо выше качеством, чем замороженная, отправляемая на переработку в Китай:

"У нас вы найдете самые свежие и лучшие морепродукты Великобритании, выловленные и отобранные вручную местными торговцами рыбой".

Керридж также напомнил, что Harrods — один из самых дорогих универмагов в мире, и если кто-то ищет здесь недорогие и вкусные блюда, то не найдут. Это не первый случай, когда британский шеф-повар защищает свои дорогие блюда.

Уточнения

Карто́фель фри — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре. Бельгия и Франция оспаривают его происхождение.



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