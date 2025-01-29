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Deutsche Bank запретили судиться за рубежом с российской компанией

3:34
Экономика

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без удовлетворения жалобу Deutsche Bank Aktiengesellshaft на решение суда первой инстанции, которое запретило банку вести судебные разбирательства с компанией "Русхимальянс" за рубежом.

Суд
Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суд

В резолютивной части постановления кассационного суда говорится: "Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 октября 2024 года оставить без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения".

Мотивировочная часть документа пока не опубликована.

Согласно определению суда первой инстанции, подтверждённому кассационным судом, Deutsche Bank Aktiengesellshaft запрещено продолжать разбирательство с "Русхимальянсом" из-за банковской гарантии, выданной в сентябре 2021 года в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, сообщает агентство "Прайм".

Также банку запрещено продолжать любые разбирательства по этой гарантии в государственных судах Великобритании, поскольку это нарушает исключительную компетенцию российских судов.

Этот запрет распространяется и на разбирательство в Высоком Суде Правосудия Англии и Уэльса о запрете "Русхимальянсу" судиться с Deutsche Bank Aktiengesellshaft в России.

В случае нарушения любого из этих запретов с Deutsche Bank Aktiengesellshaft в пользу "Русхимальянса" будет взыскана судебная неустойка в размере около 238,6 миллиона евро, как определил арбитражный суд Санкт-Петербурга.

Арбитражный суд Северо-Западного округа также оставил в силе судебные акты о взыскании с Deutsche Bank более 238,6 миллиона евро по иску ООО "Русхимальянс". Это решение было принято накануне.

"Русхимальянс" в иске, поданном в июне 2023 года, потребовал взыскать с Deutsche Bank выплату по банковской гарантии от 24 сентября 2021 года в размере более 238,1 миллиона евро, а также неустойку за просрочку исполнения обязательства по осуществлению этой выплаты в размере около 480 тысяч евро по состоянию на дату подачи искового заявления. Кроме того, истец потребовал неустойку за период с даты подачи искового заявления по дату фактического исполнения обязательства.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году.

"Русхимальянс" занимается строительством комплекса переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги под Санкт-Петербургом. Одним из подрядчиков выступила немецкая инжиниринговая компания Linde.

В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ из-за санкций ЕС. "Русхимальянс" в ответ сообщил подрядчику о расторжении контрактов.

Гарантия Deutsche Bank, как и гарантии других немецких банков, обеспечивала обязательства Linde по контракту от 9 сентября 2021 года на строительство завода по переработке сжиженного природного газа.

Заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а когда они отказались, обратился в суд.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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