В Вашингтоне заявили о необоснованных претензиях России на ресурсы Арктики

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки заявляет, что Российская Федерация предъявляет необоснованные претензии на ресурсы в Арктическом регионе.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арктика

"В Арктике нет зон прямого военного противостояния, как, например, в Красном море", — подчеркнул заместитель начальника штаба ВМС США по операциям, планированию и стратегии контр-адмирал Бен Николсон, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне (организация признана нежелательной в России).

"Однако этот богатый ресурсами регион становится всё более привлекательным для других стран. Россия расширяет своё военное и экономическое присутствие в регионе и необоснованно претендует на ресурсы, находящиеся на морском дне", — утверждает американский военный деятель.

"Кроме того, Китай, не являющийся арктической державой, стремится укрепить своё присутствие в регионе и усилить своё влияние", — считает Николсон.

По его словам, "США и их союзники в Арктике формируют мощное коллективное сдерживание" потенциального противника в регионе, сообщает ТАСС.

Стоит напомнить, что ранее западная — да и не только западная — пресса отмечала, что Соединённые Штаты и их союзники сильно отстают от России в развитии ледокольного флота.

Несмотря на санкции, Россия постоянно вводит в эксплуатацию новые ледоколы. А у тех же США их всего пара штук, и возможности американских ледоколов ограничены.

В перспективе нескольких лет ожидается спуск на воду трёх американских ледоколов. Но не исключено, что эти планы будут скорректированы в сторону увеличения сроков.